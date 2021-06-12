 

В Москве простились с депутатом Госдумы Ларисой Шойгу

12.06.2021, 14:00, Новости дня
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Церемония прощания с депутатом Госдумы Ларисой Шойгу прошла в субботу, она была похоронена на Троекуровском кладбище Москвы.

В церемонии приняли участие коллеги Шойгу, в том числе председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Она была отзывчивым и добрым человеком, всегда помогала тем, кто нуждался в поддержке», – сказал спикер, передает ТАСС.

Володин также отметил, что Шойгу «профессионально и ответственно работала над многими законодательными инициативами», ее уважали коллеги, поддерживали жители Тувы, которых она представляла в нижней палате парламента.

В четверг на 69-м году жизни скончалась депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия», сестра министра обороны Сергея Шойгу Лариса Шойгу.

В Туве был объявлен траур в связи с ее кончиной.

Шойгу родилась 21 января 1953 года. В Госдуме она являлась заместителем председателя комитета по контролю и регламенту от ЕР. В мае она победила в предварительном голосовании партии в Туве, набрав около 40 тыс. голосов.



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