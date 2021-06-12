Российские ученые удешевили технологию выращивания графена

Графен – очень ценный наноматериал, технология получения которого была до сих пор дорогой. Однако этот существенный недостаток отчасти решили российские ученые. Они предложили принципиально новую методику выращивания графена при комнатной температуре.

Оказалось, что для этого необходима всего лишь серная кислота, которую смешивают с обычным сахаром.

Низкая температура, при которой происходит 3D-печать, означает меньший расход энергии и большую производительность аппаратов, осуществляющих выпуск материала. Появляется возможность, наконец-то, выйти за пределы лабораторий и отказаться от ручного метода производства, отмечают ученые. В результате графен станет более доступным.