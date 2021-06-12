 

Российские ученые удешевили технологию выращивания графена

12.06.2021, 13:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Графен – очень ценный наноматериал, технология получения которого была до сих пор дорогой. Однако этот существенный недостаток отчасти решили российские ученые. Они предложили принципиально новую методику выращивания графена при комнатной температуре.

Оказалось, что для этого необходима всего лишь серная кислота, которую смешивают с обычным сахаром.

Низкая температура, при которой происходит 3D-печать, означает меньший расход энергии и большую производительность аппаратов, осуществляющих выпуск материала. Появляется возможность, наконец-то, выйти за пределы лабораторий и отказаться от ручного метода производства, отмечают ученые. В результате графен станет более доступным.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.04 / На избирательном участке в Подмосковье выявили несущественные нарушения при внесении личных данных

14.10 / Лавров сказал, в каком случае придется «слушать Шойгу»

14.04 / Путин проведет совещание по качеству и доступности госуслуг

23.09 / Лукашенко вступил в должность президента Беларуси

15.02 / НАТО решило увеличить финансирование военной активности у границ России

13.01 / Путин сообщил Эрдогану об итогах переговоров с Алиевым и Пашиняном

14.03 / Из-за санкций против «Северного потока — 2» Вашингтон оказался между молотом и наковальней

30.09 / Трамп и Байден обменялись обвинениями на дебатах

10.08 / Глава ПАСЕ отказался признать выборы в Белоруссии свободными и справедливыми

08.03 / Российские спецслужбы подрывали доверие к западным вакцинам от COVID-19 в четырех онлайн-изданиях – The Wall Street Journal

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика