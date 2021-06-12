 

В РФ разрабатывают нанопокрытие для защиты электроники от радиации

12.06.2021, 13:22, Новости дня
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Группа ученых из Томского политехнического университета работает над созданием уникальной нанотехнологии, сообщают представители вуза. Речь идет о специальном нанопокрытии, которое обеспечит надежную защиту электронных устройств от пагубного воздействия радиоактивного излучения.

Находясь в радиоактивной зоне, детали электроники быстро разрушаются, говорят специалисты. А на территории РФ построено множество атомных электростанций и других ядерных объектов, управление которыми осуществляется при помощи электронных устройств.

Ученые уверены, что смогут до конца провести исследования и представить надежный материал для нанопокрытия, которое поможет решить данную проблему.



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