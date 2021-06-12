 

Стало известно имя военнослужащего из Закарпатья, который погиб 11 июня на Донбассе

12.06.2021, 13:14, Новости дня
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“Вчера около 15.45 перестало биться сердце Владимира Белова. В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации наш мукачевец получил травмы, несовместимые с жизнью. Искренние соболезнования семье Беловых, друзьям, знакомым и собратьям. Низкий поклон родителям Владимира за воспитание мужественного патриота”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/odazakarpattya/posts/2656707461299404

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко “ВВС News Україна” в интервью, которое было опубликовано 1 мая, говорил, что в 2021 году у украинских военных уже не менее 37 боевых потерь, в Вооруженных силах сообщали, что всего с момента объявления режима прекращения огня в июле 2020-го по 5 мая 2021 года погибло 99 военнослужащих, 34 из них – в боевой обстановке.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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