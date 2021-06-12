 

Пограничники разоблачили контрабанду 400 ящиков сигарет. Их нашли в грузовике, который перевозил вишни

12.06.2021, 13:14, Новости дня
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Контрабанду нашли в грузовике, который перевозил замороженные вишни. Водителя остановили сегодня утром в пункте пропуска “Порубное”.

Сигареты обнаружили во время тщательного осмотра грузового транспортного средства DAF, уточнили пограничники.

“По документам, водитель, гражданин Украины, перевозил “замороженную вишню”. Однако в ходе проведения совместного досмотра среди коробок с вишнями обнаружено большое количество ящиков с табачными изделиями”, – сказано в сообщении.

Пограничники насчитали около 400 ящиков сигарет. Стоимость товара и точное количество устанавливают.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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