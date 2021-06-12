В Германии представили дрон для поиска людей по голосу

Беспилотный летательный аппарат, умеющий улавливать крики людей о помощи, создали немецкие инженеры. Для этого дрон оснастили специальными «ушами».

Микрофоны очень чувствительны и могут избирательно работать, несмотря на шум, которые создает, например, рядом запущенные двигатели различных агрегатов.

Беспилотник предназначен, в основном, для спасательных работ. Скажем, определить, остались ли под завалами дома живые люди, а также в каком месте они заблокированы, требуется много времени. При помощи беспилотника, который зафиксирует крики о помощи, стоны и другие характерные звуки, это можно будет делать намного быстрее, что автоматически позволит спасать больше пострадавших.