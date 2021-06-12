“Привык к нападкам со всех сторон”. Путин ответил на вопрос NBC News,является ли он “убийцей”

Симмонс таким образом напомнил Путину о мартовском интервью Байдена журналисту ABC, в котором он подтвердил, что считает российского президента “убийцей”.

Путин в ответ на вопрос рассмеялся и ответил следующее: “Послушайте, за время моего пребывания в должности я привык к нападкам со всех сторон и из самых разных областей под разными предлогами, причинами. К атакам разного калибра и ярости. И это меня не удивляет. Я думаю, что это выражение всей американской политической культуры, где такое считается нормой”.

Журналист NBC News привел в пример имена людей, убитых в России за последние годы. Среди них – отравленный полонием экс-сотрудник ФСБ РФ Александр Литвиненко, разоблачитель коррупционных схем Сергей Магнитский, оппозиционный политик Борис Немцов, экс-глава “Газпром-Медиа” Михаил Лесин.

“Не хочу показаться грубым, но это выглядит как какое-то несварение желудка, словесное несварение. Вы назвали много имен людей, которые погибли в разные периоды времени и при разных обстоятельствах. Мы нашли преступников, которые совершили эти деяния, некоторые из них в тюрьме, и мы готовы продолжать работу в этом направлении”, – ответил ему президент РФ.

В анонсе на сайте NBC News скзано, что эксклюзивного интервью с Путиным покажут на канале в понедельник, 14 июня.

Контекст:

Последний раз Путин давал интервью журналистке NBS News Мегин Келли в марте 2018 года. Тогда он говорил, что с 2000 года думает о своем преемнике, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков иногда “несет пургу”. Кроме того, Путин назвал президента США Дональда Трампа “более современным человеком”. Также Путин заявлял, что не знает причины введения США санкций против РФ.

После интервью Байдена телеканалу ABC в российско-американских отношениях разгорелся кризис. Путин позже ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: “Кто как обзывается, тот сам так называется”. Путин также предложил Байдену 19-го или 22 марта поговорить в “прямом эфире” о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности.

Байден предложил Путину встретится на высшем уровне “для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед США и Россией” во время телефонного разговора 13 апреля на фоне эскалации ситуации на Донбассе. Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”, выразил озабоченность наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной и в оккупированном Крыму.

В марте – апреле США ввели несколько пакетов санкций против РФ за отравление и преследование российского оппозиционера Алексея Навального и вмешательство в американские выборы. Также США решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

Россия в ответ опубликовала список американцев, которым запретили въезд на территорию страны. В их числе – генпрокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй. Кроме этого, были высланы 10 сотрудников посольства США в Москве, а американскому послу Джону Салливану было рекомендовано вернуться на родину для консультаций.

14 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утвердившее перечень государств, которые власти РФ обвиняют в недружественных действиях. В него вошли две страны – США и Чехия. Согласно документу, дипломатические представительства США не могут принимать к себе на работу граждан РФ.

Байден и Путин встретятся в Женеве (Швейцария) 16 июня на вилле XVIII века, огороженной баррикадами и колючей проволокой. В Белом доме заявляли, что саммит Байдена и Путина – не подарок России и что президент США не намерен идти на уступки главе Кремля. Путин отметил, что не ожидает “ничего прорывного” от встречи с Байденом.

В Кремле сообщали, что Путин и Байден во время встречи обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, “включая борьбу с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов”.

Комментируя встречу с президентом РФ, в Белом доме заявляли, что Байдену важно сесть с Путиным “лицом к лицу”, чтобы “четко определить, каковы наши позиции, чтобы понять, каковы его позиции”, а также “попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем добиться прогресса”.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказывала, что на встрече Байден планирует говорить с Путиным о ситуации в Украине и Беларуси.

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