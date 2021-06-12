CNN – плохие отношения — Песков объяснил, почему Путин согласился на саммит с Байденом

В интервью корреспонденту CNN Мэтью Чансу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что Путин согласился на встречу в Женеве с американским коллегой Джо Баденом, так как того требует «плохое состояние отношений» между Москвой и Вашингтоном. Песков также подчеркнул, что Путин готов к совместной пресс-конференции с Байденом. Тем не менее по тем или иным причинам США не хотят её проводить.

В эксклюзивном интервью CNN пресс-секретарь президента Путина заявил, что основная причина, по которой Путин вообще встречается с Байденом, состоит в том, что у двух стран, цитирую: «Плохие отношения». С последними новостями в прямом эфире из Москвы корреспондент CNN Мэтью Чанс. Мэтью, что ещё заявил пресс-секретарь Кремля.

МЭТЬЮ ЧАНС, корреспондент CNN: Джейк, прежде всего, мы обсудили возможность совместной пресс-конференции. Во время моей беседы с пресс-секретарём Владимира Путина выяснилось, что совместной пресс-конференции не будет, что стало для Кремля разочарованием. Там заявили, что ввязались в этот процесс, надеясь на совместную пресс-конференцию и настаивая на её проведении. Однако, похоже, американская сторона по тем или иным причинам не захотела её проводить.

И это довольно любопытно, потому что одна из основных причин, почему Владимир Путин стремится к встрече с президентом США Байденом, заключается в том, что ему нравится идея встать на одну трибуну с американским лидером. По всему миру и на родине его увидят в качестве мирового государственного деятеля. Но такую возможность у него забирают. И это лишает Путина одного из важнейших мотивов ехать в Женеву, Швейцария.

Тем не менее, по словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, президент стремится к проведению саммита вовсе не по этой причине. Послушайте.

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ, пресс-секретарь президента России: Основная причина для него состоит в плохом состоянии отношений между нашими странами. Критический уровень этих отношений требует проведения саммита, потому что это единственный способ улучшить состояние наших отношений и предотвратить дальнейшую деградацию диалога.

МЭТЬЮ ЧАНС: По словам Пескова, отношения находятся в плохом состоянии, и саммит представляет собой единственный способ начать процесс решения этой проблемы. Список разногласий между США и Россией очень длинный, например, наращивание военной мощи в Украине, кибератаки против США, подавление демократии и диссидентов в России.



Однако как я понял из разговора с Дмитрием Песковы, ни по одному из этих вопрос Владимир Путин не намерен отступать в ходе саммита. По его словам, не следует ожидать, что встреча приведёт к прорыву в отношениях.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 11 июня 2021 года.