Мнения: В чем был смысл декларации о суверенитете России

День России, отмечаемый 12 июня, многие, особенно старшее поколение, считают противоречивым праздником.

День России, отмечаемый 12 июня, многие, особенно старшее поколение, считают противоречивым праздником.

И правда, Верховный совет РСФСР принял в этот день 1990-го года декларацию о суверенитете. Суверенитет – то есть независимость. Звучат иногда и такие вопросы – от кого тогда провозгласила независимость РСФСР? Не от себя ли самой? И спорят до сих пор, почему развалился Советский Союз?

Что ж, тогда действительно было время в какой-то мере разбрасывать камни. Вина за распад СССР лежит не только на Горбачеве и Ельцине. Страну разрушили внутренние конфликты, с которыми эти политики не смогли справиться. Сам факт появления в руководстве страны таких политиков – яркий признак кризиса, в котором тогда находилось государство.

Кризис, конечно, заключался не только в фигурах политиков. Противоречия между РСФСР и другими республиками. Межнациональные проблемы. Экономические провалы. Очереди и дефицит. Чрезмерные расходы на армию. Неэффективность советской системы хозяйствования. Разница в благосостоянии живущих при тотальном дефиците земель центральной РФ и относительно благополучных национальных окраин.

А самое главное – ложь и лицемерие советского политического руководства. Гигантский контраст между советской пропагандой и реальностью. Банкротство коммунистической идеи.

Поэтому декларация о суверенитете РСФСР имела реальный политический смысл. Она несла правильное обновление политического курса. Вспомните, какие миллионные толпы выходили тогда на улицы Москвы и других городов страны. Как искренне люди кричали «Долой КПСС!».

Желание избавиться от опостылевшего режима было поистине всенародным. Никто больше не хотел жить в подобных условиях. Поэтому решения, подписанные позднее полупьяными участниками Беловежского соглашения, были приняты людьми с облегчением. Миллионы людей думали, что избавление от коммунистической системы само по себе приведет к немедленному процветанию.

Тогда мало кто понимал, что в итоге будет разрушена наша огромная Родина. Никто и представить не мог, к каким последствиям приведет, как тогда говорили, «цивилизованный развод между республиками». Многие полагали, что СНГ станет обновленной формой существования СССР, а бывшие советские республики будут жить в том же режиме, как сегодня живет Евросоюз – без границ, без конфликтов, с общим рынком, общими интересами и ценностями. Что большая Россия, пусть и в таком виде, но будет сохранена.

Все эти представления оказались крайне наивными. Теперь, 30 лет спустя, это очевидно большинству населения нашей страны. Но что мы видим сегодня? Несмотря на политический разрыв, миллионы жителей теперь независимых стран Средней Азии стремятся работать и жить в России. Миллионы украинцев и белорусов. Армяне и азербайджанцы, грузины и молдаване.

О конфликтах и войнах, случившихся по итогам распада СССР, жалеют сегодня не только на Украине. Не только в Грузии, Армении и Азербайджане. Жители стран Прибалтики хотят вернуть утраченные экономические связи с Россией. Даже многие поляки – я это знаю точно, как житель приграничной с Польшей Калининградской области – вопреки политике польского правительства сегодня любят и понимают русских. А русофобия, расплодившаяся в странах бывшего СССР и бывшего Восточного блока, продается все хуже.

Жизнь подталкивает соседей РФ к большей интеграции с нашей страной. И это касается не только славянских народов. Странам на территории Евразии и Восточной Европы пора глубже и плотнее взаимодействовать. Поодиночке не справиться ни с пандемией коронавируса, ни с проблемами в экономике. Общих решений требует и энергетика, и климат, и безопасность.

Конечно, любые интеграционные процессы на постсоветском пространстве должны реализовываться на новых принципах. Объединять людей общих ценностей и представлений. На условиях настоящего партнерства. При справедливом распределении благ и доходов, взаимовыгодно и равноправно. Не за счет и не против РФ или кого бы то ни было еще.

Пришло время не разбрасывать камни, а собирать их обратно. Сегодня День РФ означает именно это.

Теги:

праздники

,

День России