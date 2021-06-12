 

В Microsoft разрабатывают новую игровую консоль

12.06.2021, 11:26, Новости дня
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Успех последней версии Xbox воодушевляет как инженеров, так и маркетологов компании Microsoft. Недавно там официально объявили о планах в недалеком будущем выпустить аналогичное устройство, но уже следующего поколения.

Однако в последнее время рынок видеоигр претерпел радикальные изменения, напоминают эксперты. Компаниям трудно полагаться исключительно на выпуск игровых консолей, какого бы высокого качества они не были.

Microsoft также разрабатывает не только новые приставки, но и собственный облачный игровой сервис. Кроме того, корпорация намерена потратить крупные средства на поддержку и развития гейминга на ПК и мобильных электронных гаджетах. Эти процессы в ближайшем будущем будут идти параллельно, отмечают специалисты.



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