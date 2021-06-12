США стремятся к предсказуемым отношениям с правительством России – Блинкен

“Я пользуюсь этой возможностью, чтобы подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с правительством Российской Федерации в интересах содействия более стабильным и предсказуемым двусторонним отношениям”, – написал госсекретарь США.

Блинкен призвал Россию “работать вместе с международным сообществом и мирно сотрудничать по вопросам, вызывающим глобальную озабоченность”.

Глава Госдепа вспомнил, как в России 12 июня 1991 года провели президентские выборы.

“Россия провела свои первые свободные, открытые и справедливые выборы и приняла декларацию о государственном суверенитете. В этом документе признаются демократические устремления и суверенитет народов РФ, гарантируются их права и равная защита в соответствии с верховенством закона, а также право на жизнь и достоинство”, – заявил Блинкен.

Контекст:

США неоднократно вводили и расширяли санкции против России. В 2014 году были применены первые санкции против РФ из-за аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе – некоторые из них позднее были отменены, но вводились и новые.

В 2021 году было введено несколько пакетов санкций. Минфин США ввел санкции против ряда чиновников силовых ведомств России, а министерство торговли США – новые экспортные ограничения из-за отравления и преследования российского оппозиционера Алексея Навального. Были введены персональные санкции за вмешательство в выборы президента США в 2020 году и кибератаки.

США также прекратили оказание помощи РФ, за исключением гуманитарной, исключили Россию из списка стран, в которые могут быть разрешены продажа и экспорт вооружений, и запретили американским финансовым институтам напрямую приобретать долговые обязательства, выпущенные российскими ведомствами.

Новый виток кризиса в российско-американских отношениях начался после интервью президента США Джо Байдена, опубликованного 17 марта, в котором он назвал президента РФ Владимира Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы. По данным американской разведки, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена во время выборов в 2020 году и ее лично санкционировал Путин.

США решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб. Россия в ответ опубликовала список американцев, которым запретили въезд на территорию страны. В их числе – генпрокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй. Кроме этого, были высланы 10 сотрудников посольства США в Москве, а американскому послу Джону Салливану было рекомендовано вернуться на родину для консультаций.

МИД РФ формировал список недружественных стран, которым запрещено нанимать граждан РФ для работы в дипломатических представительствах. В него включили США.

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