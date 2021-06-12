 

Призывала ввести в Украину войска РФ. СБУ сообщила о разоблачении женщины, подозреваемой в распространении антиукраинской пропаганды

12.06.2021, 11:18, Новости дня
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В СБУ отметили, что женщина, используя онлайн-платформы международных общественных инициатив, призвала к введению войск РФ на территорию Украины.

“Оперативники спецслужбы установили, что агитаторша, жительница Киевской области, администрировала в одной из популярных социальных сетей антиукраинские ресурсы, на которых оправдывала и “легитимизовала” аннексию Крыма и российскую агрессию на востоке Украины. Злоумышленница также размещала на международных онлайн-платформах общественных инициатив петиции с призывами к президенту РФ ввести на территорию Украины войска и присоединить юго-восток Украины к России. Затем, используя интернет-сообщества, агитаторша организовывала продвижение и сбор подписей за фейковые петиции”, – сообщили в СБУ.

Также женщина, по данным следствия, систематически распространяла публикации из пропагандистских российских ресурсов и сообществ в соцсетях.

“Материалы дискредитировали подразделения Вооруженных сил Украины в районе ООС и пропагандировали деятельность террористов “ДНР”. Задокументировано, что антиукраинскими настроениями агитаторша “вдохновлялась” во время посещения так называемых байкерских слетов, которые были организованы байкерским клубом “Ночные волки” и его руководителем, другом [президента РФ Владимира] Путина Александром Залдостановым”, – говорится в сообщении.

По информации СБУ, в ближайшее время злоумышленница планировала проведение “активной провокационной кампании” в интернете перед совместными военными учениями Украины и НАТО.

“Полученные в ходе досудебного следствия материалы, согласно выводам экспертиз, содержат призывы к свержению конституционного строя Украины”, – добавили в пресс-центре.

Во время обысков дома у фигурантки в Киевской области изъяли мобильные устройства и компьютерную технику, которые, по данным СБУ, содержат доказательства ее преступной деятельности.

СБУ сообщила женщине о подозрении по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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