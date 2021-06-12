 

Платные камеры в СИЗО принесли уже 4 млн грн – Минюст Украины

12.06.2021, 11:18, Новости дня
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“4 млн грн заработали следственные изоляторы Украины благодаря реализации платных камер. Средства были получены за пользование 40 платными камерами на 100 койко-мест. Все средства, заработанные в ходе экспериментального проекта, направляются на восстановления бесплатных камер следственных изоляторов”, – говорится в сообщении.

В Минюсте отметили, что были обновлены 65 бесплатных камер на 406 мест, а также прогулочные дворики и коридоры.

https://www.facebook.com/minjust.official/posts/1210737762681232

Контекст:

Первые платные камеры появились 8 мая 2020 года в СИЗО Киева. В них за отдельную плату предоставляют улучшенные условия: большую площадь, холодильник, телевизор и столовые приборы. Министр юстиции Денис Малюська отмечал, что полученные за них деньги должны пойти на ремонт старых помещений, и регулярно показывает в Facebook бесплатные камеры, отремонтированные на эти средства.

Пилотный проект по открытию платных камер продлится до 31 декабря 2021 года. По итогам проекта министерство решит, вводить ли такую возможность на постоянной основе.

С мая 2020 года платные камеры начали предлагать в Киевском, Львовском, Черниговском СИЗО, а также в СИЗО Запорожья, Запорожской области и Днепра, в июне – в Харьковском, Полтавском, Сумском и Старобельском СИЗО. В СИЗО Одессы две платные камеры появились в августе. В Киевском СИЗО с мая 2021 года есть камеры со стационарными телефонами и кнопкой вызова охраны.

Летом 2020 года Малюська сообщил о новой услуге Минюста – подарочном сертификате на нахождение в платной камере СИЗО с улучшенными условиями. Стоимость сертификата может колебаться от 1 тыс. до 12 тыс. грн. За первые часы после запуска услуги было приобретено по меньшей мере четыре таких сертификата, которые принесли 28 тыс. грн.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова просила суд признать противоправным и недействительным приказ Минюста о платных камерах. Она считала, что проект, в рамках которого запустили услугу платных камер в СИЗО, содержит дискриминационные положения. 

11 июня стало известно, что Окружной административный суд Киева закрыл дело против Министерства юстиции о платных камерах в следственных изоляторах, создание которых обжаловала Денисова.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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