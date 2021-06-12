 

В ГИБДД нашли позволяющую не платить штрафы лазейку

12.06.2021, 11:06, Новости дня
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Некоторые водители после смерти родственников не регистрируют автомобиль на себя и ездят по документам уже умершего собственника, уклоняясь от уплаты налогов и штрафов, заявили в управлении ГИБДД по Кировской области.

В ведомстве указали, что «выявление таких правонарушений осуществляется при ежедневном контроле за дорожным движением инспекторами ДПС и с помощью средств фото-видеофиксации нарушений ПДД», передает РИА «Новости».

Подчеркивается, что родственники после смерти собственника должны обратиться в ГИБДД, чтобы заново зарегистрировать машину.

В ином случае водителю грозит штраф до 800 рублей, а также изъятие госномера и документов на автомобиль.

Ранее Минюст предложил упростить взимание штрафов ГИБДД.



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