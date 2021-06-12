Кот-оракул Ахилл предсказал поражение сборной РФ в стартовом матче Евро-2020

Эрмитажный кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной Бельгии над командой РФ в матче чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Санкт-Петербурге 12 июня.

«Кот выбрал Бельгию», – сказала ведущая церемонии в официальном аккаунте Instagram Ахилла.

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Публикация от АхиллAchillesTheCat (@achillcat)

По традиции миски с кормом разместили рядом с флагами РФ и Бельгии, кот Ахилл сделал выбор в пользу одной из них.

Первое предсказание Ахилла сбылось: в пятницу в городском пресс-центре Евро-2020, кот предсказал победу сборной Италии над командой Турции в матче открытия чемпионата. В итоге, итальянцы выиграли со счетом 3:0.

Следующие предсказания состоятся 14 и 16 июня в Эрмитаже. Кот-оракул Ахилл предскажет исход матчей Польша – Словакия, Финляндия – Россия.

Напомним, кот Ахилл был предсказателем Кубка конфедераций-2017 по футболу, а также оракулом ЧМ-2018 в России.

Кот предсказал победу сборной РФ в матче группового этапа ЧМ-2018 против команды Египта. Ахилл занял первое место в рейтинге популярных котов в 2018 году.