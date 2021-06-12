Intel представляет «незаменимые» процессоры для ПК

Новые процессоры станут частью линейки Tiger Lake Н, сообщили во время презентации в компании Intel. Они выпущены по технологии 10 нм и предназначены для мини-компьютеров, неттопов или других похожих устройств.

Характерной особенностью чипов является распайка на материнской плате. Процессор невозможно будет заменить, поясняют специалисты. Но это и не понадобится, так как типы устройств, для которых он предназначен, не предполагают таких действий за пределами производственных цехов.

Всего Intel планирует выпуск четырех моделей «незаменимых» чипов. Самый продвинутый вариант создан как разблокированный множитель, предназначенный для разгона. Такой процессор выйдет с индексом «К».