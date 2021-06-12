 

В мире подтвердили более 175 млн случаев COVID-19

12.06.2021, 10:20, Новости дня
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Умерло от коронавируса 3 млн 785 тыс. человек.

Странами с наибольшим количеством случаев являются:

США (33,4 млн заболевших, 599,2 тыс. умерших);
Индия (29,4 млн заболевших, 367 тыс. умерших);
Бразилия (17,3 млн заболевших, 484,2 тыс. умерших);
Франция (5,8 млн заболевших, 110,5 тыс. умерших);
Турция (5,3 млн заболевших, 48,6 тыс. умерших).

Украина в списке на 16-м месте. В стране подтвердили 2,2 млн случаев COVID-19, умерло 51,6 тыс. человек, выздоровело 2,1 млн пациентов.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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