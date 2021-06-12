Москва указала на негативную тенденцию отношений РФ с ЕС

Отношения РФ и Евросоюза находятся в ненормальном положении и имеют тенденцию к дальнейшей деградации, сообщил постпред при ЕС Владимир Чижов.

По словам дипломата, отношения РФ и Евросоюза «находятся в ненормальном положении и имеют тенденцию к дальнейшей деградации», передает РИА «Новости».

Чижов привел в пример последнюю резолюцию Европарламента по России, уже пятую с начала 2021 года, которая, по его словам, содержит «все тот же набор измышлений, но уже с достаточно очевидным прицелом на предстоящие в сентябре выборы в Государственную думу». «То есть готовится общественное мнение, можно сказать, к тому, что эти выборы будут недемократические, нелегитимные и так далее», – отметил он в эфире канала «Россия 24».

«Ситуация имеет тенденцию к обострению… несмотря на то, что за все последние годы мы ни одного переговорного трека не закрывали, ни одного шлагбаума не опускали. Мы готовы вести диалог по широкому кругу вопросов, по многим областям, но диалог, естественно, равноправный и взаимоуважительный», – подчеркнул Чижов.

При этом дипломат отметил, что возобновление саммитов РФ – Евросоюз теоретически возможно. «Теоретически возможно (возобновление данных саммитов). Я надеюсь, что мы к этому вернемся. То, что это не произойдет не сегодня и не завтра – это, по-моему, тоже очевидно, но это то танго, для которого нужно не двое, а нужны 27 с той стороны (стран ЕС)», – сказал Чижов.

Накануне председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что прозвучавшие в резолюции Европарламента требования отменить наши законы и изменить Конституцию РФ неприемлемы. Ранее в Совфеде указали на серию антироссийских выпадов в резолюции Европарламента. В конце мая Чижов заявлял, что РФ готова к активизации диалога с Евросоюзом, однако пока неизвестно, когда до этого дозреет сам ЕС.