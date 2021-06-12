 

Дерипаска отреагировал на повышение ключевой ставки

12.06.2021, 6:16, Новости дня
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Российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал безумием повышение Центробанком ключевой ставки.

«Безумие с ключевой ставкой и укреплением рубля продолжается. Я так понял, лоббисты carry-tradings [стратегия получения прибыли на валютном рынке за счет разной величины процентных ставок] сильнее, чем простые россияне, в нашей политике», – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, Центробанк объявил о решении повысить ключевую ставку на 5 п. п., до 5,5% годовых. Отмечается, что баланс рисков значительно сместился в сторону проинфляционных, повышенное инфляционное давление «в условиях завершающегося восстановления экономики может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели». Это, по мнению регулятора, создает необходимость повышения ключевой ставки.



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