 

Орейро в кокошнике поздравила россиян с Днем России

12.06.2021, 6:16, Новости дня
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Латиноамериканская актриса и певица Наталия Орейро надела кокошник и записала видеопоздравление с Днем России, которое опубликовало посольство РФ в Аргентине.

«Россия для меня – тоже Родина. Я вас люблю!», – сказала актриса на русском языке видеопоздравлении, которое опубликовало посольство РФ в Аргентине на странице дипломатического представительства в Twitter.

Saludo por el Dia de #Rusia de Natalia Oreiro, cantante y [email protected][email protected]#RussiaDay #Russia1Love, #DiadeRusia #Rusia1Amor #CentroRusoUBA #ФондРусскийМир pic.twitter.com/gf2Khmbi5z

— Embajada de Rusia,AR (@EmbRusiaEnArgEs) June 12, 2021

На видео, которое сопровождается фразой «С Днем России», Орейро предстала в кокошнике.

Напомним, в июне 2020 года певица также сообщила, что подала документы на оформление российского гражданства. Орейро пояснила, что не собирается жить в России, но хочет получить российское гражданство в знак признательности за любовь россиян. Позже посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов сообщил, что процесс получения гражданства РФ Наталией Орейро затянулся из-за ситуации с распространением коронавируса.



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