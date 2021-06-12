Путин ответил на вопрос о передаче Ирану спутниковых технологий

Президент РФ Владимир Путин назвал вбросом утверждения о том, что Москва предлагала передать Тегерану современную спутниковую систему, которая предоставит Ирану возможность отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке.

«Просто очередной вброс», – приводит ТАСС ответ Путина на соответствующий вопрос в интервью телеканалу NBC.

«По меньшей мере я ничего об этом не знаю. Те, кто говорят об этом, возможно, знают об этом больше. Это просто нонсенс», – добавил Путин, слова которого были переведены на английский язык.

Ранее американское издание со ссылкой на представителей властей в США и на Ближнем Востоке выступили с утверждением, что благодаря российскому спутнику Иран может получить беспрецедентную возможность отслеживать военные цели.

В феврале генконструктор научно-производственной корпорации «БАРЛ» Валерий Лабутин, компания которого договорилась с иранцами о создании для них комплекса дистанционного зондирования планеты, сообщал, что аппарат будет запущен летом 2021 года.