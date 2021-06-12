 

Путин ответил на вопрос о передаче Ирану спутниковых технологий

12.06.2021, 5:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент РФ Владимир Путин назвал вбросом утверждения о том, что Москва предлагала передать Тегерану современную спутниковую систему, которая предоставит Ирану возможность отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке.

«Просто очередной вброс», – приводит ТАСС ответ Путина на соответствующий вопрос в интервью телеканалу NBC.

«По меньшей мере я ничего об этом не знаю. Те, кто говорят об этом, возможно, знают об этом больше. Это просто нонсенс», – добавил Путин, слова которого были переведены на английский язык.

Ранее американское издание со ссылкой на представителей властей в США и на Ближнем Востоке выступили с утверждением, что благодаря российскому спутнику Иран может получить беспрецедентную возможность отслеживать военные цели.

В феврале генконструктор научно-производственной корпорации «БАРЛ» Валерий Лабутин, компания которого договорилась с иранцами о создании для них комплекса дистанционного зондирования планеты, сообщал, что аппарат будет запущен летом 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.06 / В Вашингтоне задействовали Национальную гвардию для охраны памятников

11.12 / 1+1 – сэкономили — главную площадь украинского города украсили ёлкой с кладбища

03.08 / Спецназ вошел в здание захваченного бизнес-центра в Киеве

16.11 / Путин произвел ряд кадровых изменений в составе СПЧ

09.10 / Гончарук: Все чаще слышу: “А что после Зеленского?” Для меня это маркер того, что для многих Зеленский – все, надо искать что-то другое

17.12 / Енин заявил, что на переговорах о крушении самолета МАУ Иран “растягивает время”

29.01 / СТРАНА – украинская учительница устраивает второклассникам «уроки ненависти» к русскоязычным

21.01 / Гозман: Путин хочет остаться в своем дворце. Но при смене власти его отберут. Значит, власть он не отдаст, отстреливаться будет до последнего патрона

28.01 / Лановой пережил клиническую смерть – Telegram-канал Baza

14.03 / Госсекретарь США осудил задержание участников форума муниципальных депутатов в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика