 

Путин наградил врачей кардиоцентра Благовещенска за мужество

12.06.2021, 2:54, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин наградил работников клиники кардиохирургии Амурской государственной медицинской академии за мужество и самоотверженность при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях, наградить работников клиники кардиохирургии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Амурская государственная медицинская академия», – говорится в указе, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Орденом Пирогова награждены главный врач Александр Коротких, завотделением Виктор Никитин, врачи Георгий Кондратов, Валентин Филатов, Александр Филиппов, Станислав Фукс. Медалью Луки Крымского награждены медсестры Елена Андриевская, Надежда Науршина, Анжелика Хорсак, а также санитарка Ирина Хангану.

Напомним, в начале апреля во время пожара в больнице Благовещенска восемь врачей решили остаться в горящем здании кардиохирургического корпуса для завершения операции, чтобы спасти пациента. Героев представили к государственным наградам.



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