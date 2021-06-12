 

Украина договорилась с УЕФА о лозунге «Героям слава!» на форме сборной

12.06.2021, 1:58, Новости дня
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Лозунг украинских националистов «Героям слава!» будет размещен на форме национальной сборной Украины, об этом удалось договориться с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

«Мы доказали, что «Слава Украине!», «Героям слава!», Большой герб сборной на карте Украины – официальные футбольные символы нашей страны. В УЕФА согласились принять к сведению сегодняшнее решение исполкома УАФ и попросили время на дополнительное изучение этого вопроса после окончания Евро-2020», – написал он в Facebook.

Павелко добавил, что представители УЕФА неоднократно подтверждали, что согласовали лозунг «Героям слава!» на футболках наших игроков еще в декабре прошлого года. Но с учетом нового решения от нас требовали полностью удалить или нарисовать эту надпись на всех игроках чемпионата Евро-2020. Вместо этого нужно было озвучить решительную позицию, которая звучала в эти дни от очень многих болельщиков, включая бойкот Евро-2020. И нам все-таки удалось достичь победного компромисса с УЕФА», – добавил президент УАФ.

По его словам, будет добавлен еще один элемент внутри футболок. «Это утвержденная утром исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, трезубцем и еще одной надписью «Слава Украине». Лозунг «Героям слава!» будет размещен по карте, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что он станет настоящим оберегом для наших ребят», – заключил Павелко.

Ранее на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.

В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.

Однако исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины.



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