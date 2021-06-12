 

Словакия отказалась покупать новые партии «Спутника V»

12.06.2021, 1:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Словакия не планирует приобретение новых партий российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил министр иностранных дел республики Иван Корчок в интервью французскому телеканалу France 24.

«Мы не планируем новые закупки «Спутника V», – передает ТАСС текст заявления политика со ссылкой на TASR. При этом Корчок выступил с утверждением, что среди жителей республики проявился якобы не столь значительный, как ожидалось, интерес к получению прививок российским препаратом.

Одновременно глава МИД Словакии признал, что жители республики теряют в целом интерес к вакцинации, вне зависимости от того, какие вакцины им предлагают. «Мы, правительство, должны активизировать кампанию [по вакцинации] и стимулировать людей, чтобы они делали прививки, так как это путь к свободе [передвижения]», – сказал Корчок.

Напомним, в понедельник в Словакии началась вакцинация «Спутником V». С 1 июня в республике открылась онлайн-регистрация желающих привиться российской вакциной от коронавируса. 26 мая власти Словакии одобрили применение «Спутника V» в республике.

В марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. В частности, власти Словакии настаивали, что полученная ими российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого РФПИ обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть «Спутник V» для передачи нуждающимся странам. Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.06 / Венгерская компания присоединится к газопроводу “Турецкий поток”

01.01 / Гинцбург исключил продажу препарата от COVID-19 на основе антител в аптеках

20.03 / В мире от коронавируса умерло 2,7 млн человек

05.12 / Познер описал феномен нелюбви россиян к себе

21.05 / Эвакцироваться из Сектора Газа пожелали около 140 украинцев – МИД

09.06 / Sky News – статуи раздора — после массового сноса памятников британское общество в поисках исторического компромисса

31.12 / В Совфеде оценили помилование Трампом военных преступников из Blackwater

27.09 / МИД Украины отреагировал на обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном

21.01 / “Так хочется, чтобы рядом была настоящая, добрая и любящая!” В сети посоветовали Пономареву поскорее жениться

19.08 / В Мали военные подняли мятеж. Арестованы президент и премьер-министр государства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика