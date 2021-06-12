Алексиевич обратилась к белорусам: Не отчаивайтесь

Алексиевич вместе с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Берлине посетила премьеру белорусского фильма “Кураж” о протестах в Беларуси, там она и пообщалась с журналистами телеканала.

“Я бы хотела сказать: дорогие друзья, не отчаивайтесь. С нами произошло летом прошлого года самое главное: мы почувствовали, что мы – белорусы, что мы – нация. Мы это сделали, поняли. И это навсегда останется в нашей истории, а самое главное – в нашем сознании. И поэтому, конечно, победа будет. Может не так быстро, как нам бы хотелось. Делайте себя, готовьтесь к новому времени и оно будет. Мы победили в себе страх, рабство и неверие в себя. Мы сейчас другие”, – обратилась она к гражданам Беларуси.

Перед премьерой фильма Алексиевич и Тихановская в Берлине приняли участие в панельной дискуссии, уточняется в сообщении Тихановской в Telegram.

Контекст:

Алексиевич – член президиума координационного совета оппозиции, писательница покинула пределы Беларуси в конце сентября 2020 года.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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