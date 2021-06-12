 

Алексиевич обратилась к белорусам: Не отчаивайтесь

12.06.2021, 1:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Алексиевич вместе с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Берлине посетила премьеру белорусского фильма “Кураж” о протестах в Беларуси, там она и пообщалась с журналистами телеканала. 

“Я бы хотела сказать: дорогие друзья, не отчаивайтесь. С нами произошло летом прошлого года самое главное: мы почувствовали, что мы – белорусы, что мы – нация. Мы это сделали, поняли. И это навсегда останется в нашей истории, а самое главное – в нашем сознании. И поэтому, конечно, победа будет. Может не так быстро, как нам бы хотелось. Делайте себя, готовьтесь к новому времени и оно будет. Мы победили в себе страх, рабство и неверие в себя. Мы сейчас другие”, – обратилась она к гражданам Беларуси. 

Перед премьерой фильма Алексиевич и Тихановская в Берлине приняли участие в панельной дискуссии, уточняется в сообщении Тихановской в Telegram. 

Контекст:

Алексиевич – член президиума координационного совета оппозиции, писательница покинула пределы Беларуси в конце сентября 2020 года.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.12 / Лукашенко предлагал Бабарико «вернуть украденное» в обмен на освобождение

06.10 / На МКС сработал датчик дыма

18.03 / Хуснуллин объяснил, как полностью очистить сточные воды южного побережья Крыма

14.09 / Верховная Рада 18 сентября планирует рассмотреть проект госбюджета на 2021 год

27.10 / СБУ не зафиксировала вмешательства России в местные выборы

06.06 / Теракт в Буркина-Фасо. Количество жертв выросло до 160

15.12 / Нормандские рыбаки грозят не пускать британскую рыбу во Францию в случае «жёсткого брексита»

01.07 / Россия заявила об отсутствии ядерных инцидентов на своей территории

30.06 / Названы влияющие на сроки завершения «Северного потока – 2» факторы

16.09 / Филарет выздоровел от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика