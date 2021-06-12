 

В Украине завершили расследование госизмены Аксенова, Поклонской и еще шести бывших топ-чиновников Крыма

12.06.2021, 1:40, Новости дня
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Расследование велось по фактам совершения действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измены и создание преступной организации. 

Имен фигурантов не называют, в релизе указаны лишь их должности. Судя по ним, а также по информации ZN.UA, это:

так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов;
председатель подконтрольного Кремлю “парламента” Крыма Владимир Константинов;
бывший “прокурор” оккупированного РФ Крыма Наталья Поклонская;
экс-мэр Севастополя Юрий Дойников;
“министр внутренних дел” Крыма Сергей Абисов;
глава “пограничной службы” Крыма Виктор Мельниченко;
“первый заместитель председателя совета министров” Крыма Рустам Темиргалиев;
глава российской ФСБ в Крыму Петр Зима.

Часть из них находится под санкциями в Украине. 

Замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов в Twitter сообщил, что стороне защиты открыли материалы дела. Рада, возобновив заочное привлечение к ответственности, разблокировала резонансные уголовные производства, уточнил он. 

Заочне правосуддя-в дії. Зміни до законодавства розблокували резонансні проваджень щодо високопосадовців окупаційної влади * Криму. Завершилось слідство по очільникам «ради міністрів» і «державної ради» та прокурорці. Матеріали відкриті стороні захисту. https://t.co/f0kkNGHcjy pic.twitter.com/w1ZpExJ0Jl

— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) June 11, 2021

Контекст:

Расследование вели следователи СБУ. Они установили, что чиновники оккупационной администрации РФ в течение февраля–марта 2014 года, находясь на территории Автономной республики Крым и города Севастополя, создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вопреки установленному порядку, а также участвовали в ней и способствовали оккупации полуострова.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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