Минтруд назвал сроки обращения за анонсированной Путиным выплатой на школьников

Подать заявление на выплату на детей школьного возраста можно будет с 15 июля до 1 ноября. За пособием смогут обратиться и граждане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они обучаются по основным общеобразовательным программам, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Минтруд РФ подготовил проект постановления об утверждении правил выплат на детей школьного возраста к началу учебного года. Соответствующий проект представлен на общественное обсуждение.

«Документ устанавливает порядок и условия осуществления единовременной выплаты российским гражданам – родителям, усыновителям, опекунам, попечителям детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также гражданам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, продолжающим получать обучение по общеобразовательным программам, или их законным представителям», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Заявление на выплату можно будет подать дистанционно на портале Госуслуги или лично в отделении Пенсионного фонда. Обратиться за выплатой можно будет с 15 июля до 1 ноября 2021 года. При дистанционном обращении через портал Госуслуги никаких справок от родителей не потребуется.

«Пособие выплатят семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года. Кроме того, за выплатой смогут обратиться граждане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам, и их законные представители», – уточнили в ведомстве.

Территориальный орган ПФР рассмотрит заявление о назначении единовременной выплаты в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты его регистрации. Единовременную выплату смогут получить родители более 20 млн детей.

Напомним, в послании к Федеральному собранию Путин объявил о своем решении осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Кроме того, с 1 июля будут назначены выплаты на детей в неполных семьях. Путин также предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных материальных условиях.

На заседании Совета законодателей при Федеральном собрании Владимир Путин заявил, что власти продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей, и призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в его послании парламенту.

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что единовременная выплата на школьников должна быть предоставлена по одному заявлению.