 

В Москве снизили скорость движения электросамокатов

12.06.2021, 1:00, Новости дня
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Правила работы сервисов проката электросамокатов изменились в Москве, теперь рядом с парками у самокатов будет автоматически снижаться скорость, сообщили в столичном департаменте транспорта.

В Telegram-канале департамента говорится, что вблизи и на территории парков, а также на наиболее проблемных участках дорог будут внедрены «медленные зоны» – автоматическое снижение скорости.

Также в дептрансе уточнили, что скорость самокатов в установленных зонах, где много пешеходов, будет подниматься только до отметки в 15 км/ч. В Москве уже создано 45 подобных зон.

В новых правилах указанно, что крупные операторы смогут иметь у себя в парке не более 10 тыс. самокатов. Кроме того, минимум 30% электросамокатов должны будут находиться в пределах Садового кольца, 30% – между Садовым кольцом и Третьим транспортным кольцом (ТТК), а 40% – за пределами ТТК. Помимо этого, на одной велопарковке будут размещены не более шести самокатов каждого оператора в радиусе 10 метров.

В дептрансе подчеркнули, что устанавливать новые парковки для самокатов теперь будут и сами операторы. «Парковки будут установлены равномерно по всей зоне в пределах МКАД. В июне планируется установка не менее 500 велопарковок, в июле и в августе по 1000 велопарковок», – добавили в сообщении.

Отмечается, что с этого года небольшие проекты с парком до одной тысячи самокатов будут располагаться за пределами ТТК – в пилотных зонах, согласованных с Департаментом транспорта и Центром организации дорожного движения. Помимо этого, по новым правилам, на самокатах должен быть передний амортизатор.

Кроме того, по обновленным правилам теперь запрещается ездить на самокатах вдвоем; запрещено передвигаться на самокате в состоянии алкогольного опьянения; запрещается брать в аренду самокаты лицам младше 18 лет.

Ранее мэрия Москвы разработала новые правила езды на электросамокатах: на проезжей части будут регулироваться ГИБДД, в пешеходных зонах – двигаться со скоростью пешеходного потока, прокатные самокаты ограничат по скорости до 25 км/ч.



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