Власти Беларуси отреагировали на прекращение трансляции в Украине канала “Беларусь 24”

По утверждениям министерства, решение украинского Нацсовета по телевидению и радиовещанию “является продолжением развернутой там кампании по зачистке информационного поля Украины от неугодных СМИ”.

В ведомстве также упомянули о запрете в Украине “трех оппозиционных украинских телеканалов”, имея в виду каналы “112 Украина”, NewsOne и ZIK, которые в феврале попали под санкции и были заблокированы.

Как утверждают в министерстве, канал “Беларусь 24” транслировал “объективную информацию о событиях в Беларуси и вокруг нее”.

Контекст:

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение запретить трансляцию в Украине телеканала “Беларусь 24” 10 июня. В эфире канала были программы с артистами, которые включены в перечень лиц, представляющих угрозу для нацбезопасности Украины. Также регулятор сообщил, что в некоторых сюжетах канала звучали пренебрежительные высказывания адрес батальона “Донбасс”, а также неправдивая информация.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

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