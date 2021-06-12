В УЕФА заявили, что попросили прикрыть надпись “Героям слава!” на форме сборной Украины – футболки будут проверять перед каждой игрой

Об этом в комментарии российскому “РИА Новости” заявила пресс-служба УЕФА 11 июня.

Представитель организации сказал, что выполнение украинскими футболистами этого требования “будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждой игрой команды на турнире”.

11 июня завершились переговоры Украинской ассоциации футбола и УЕФА по поводу нового дизайна формы сборной Украины по футболу. Глава УАФ Андрей Павелко объявил о достижении “победного компромисса”, результатом которого станет изменение изнаночной стороны экипировки футболистов.

“Это будет новый дизайн внутренней стороны, который мы согласовали: он будет в виде нашего большого герба с трезубцем, а внизу будет надпись “Слава Украине!”. Это будет расположено поверх надписи “Героям слава!”. Получается, внутри Украины будет “Героям слава!” – сказал он и заверил, что это “лучший вариант”.

Контекст:

Новую форму сборной Украины Павелко презентовал 6 июня. На футболке разместили контур карты Украины, а также надписи: “Слава Украине!” и “Героям слава!” (вторая фраза – с изнаночной стороны).

Форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы 2020 одобрил Союз европейских футбольных ассоциаций.

После демонстрации формы в российском министерстве иностранных дел ее назвали “обманкой”. Спикера МИД РФ Марию Захарову возмутили слоган “Слава Украине!” и то, что карта Украины изображена вместе с оккупированным Россией Крымом.

Посольства Соединенных Штатов и Великобритании в Киеве высказались в поддержку новой формы национальной сборной Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился ко “всем, кто начал шипеть на форму сборной Украины”, и пообещал, что страна не позволит оскорблять национальные символы.

Российский футбольный союз обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций, заявив об “использовании политических мотивов в форме сборной Украины”.

В новой форме сборная Украины уже сыграла один матч – 7 июня в товарищеском поединке украинцы обыграли Кипр со счетом 4:0.

10 июня стало известно, что УЕФА обязал Украину убрать с формы футбольной сборной надпись “Героям слава!”. В УЕФА объяснили свое решение тем, что надпись имеет “исторический и милитаристский подтекст”, хотя “сам по себе слоган может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может присутствовать на футболке сборной Украины”.

Павелко заявил, что УАФ ведет переговоры с УЕФА по поводу надписи “Героям слава!”, 11 июня исполком ассоциации утвердил лозунги “Слава Украине!” и “Героям слава!” официальными футбольными символами Украины.

Украинцы в соцсетях устроили флешмоб – начали массово оставлять комментарии со словами “Слава Украине! Героям слава!” на страницах УЕФА, министерства иностранных дел России, а также Российского футбольного союза в Facebook.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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