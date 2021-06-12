 

Экс-директора госпредприятия аппарата Верховной Рады подозревают в растрате 900 тыс. грн

12.06.2021, 0:42, Новости дня
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Директор госпредприятия заключил договор подряда о строительстве канализационных очистных сооружений в пгт Барышевка с юридическим лицом. Следствие установило, что при составлении и подписании актов приемки выполненных работ подрядчик безосновательно внес стоимость работ, которые не были предусмотрены условиями договора и проектно-сметной документацией.

“Указанные действия привели к завышению стоимости выполненных работ на сумму около 900 тыс. грн. В настоящее время следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства совершения уголовного преступления”, – заявили в прокуратуре.

Бывшего директора подозревают в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/4581822968495696

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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