Экс-директора госпредприятия аппарата Верховной Рады подозревают в растрате 900 тыс. грн

Директор госпредприятия заключил договор подряда о строительстве канализационных очистных сооружений в пгт Барышевка с юридическим лицом. Следствие установило, что при составлении и подписании актов приемки выполненных работ подрядчик безосновательно внес стоимость работ, которые не были предусмотрены условиями договора и проектно-сметной документацией.

“Указанные действия привели к завышению стоимости выполненных работ на сумму около 900 тыс. грн. В настоящее время следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства совершения уголовного преступления”, – заявили в прокуратуре.

Бывшего директора подозревают в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

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