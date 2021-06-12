 

В Житомирской области молния попала в девочку, которая говорила по мобильному телефону в доме

12.06.2021, 0:42, Новости дня
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Девочку госпитализировали в реанимацию, а потом перевели в травматологическое отделение в состоянии средней тяжести. 

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Пострадавшую зовут Анна Корнийчук, она рассказала ТСН, что телефон заряжался, когда началась гроза. 

“Позвонила подружка, она начала что-то говорить. Мама сказала выключить телефон и в тот момент все произошло. Было очень страшно, телефон отключился. В глазах… и начало трусить, сердце начало болеть”, – рассказала она. 

В сюжете говорится, что в доме сразу выбило электричество, а девочка потеряла сознание. Врачи констатировали удар током, молния оставила характерные следы на левой руке, в которой был телефон, на спине и грудной клетке. 

“Характерный узор для поражения молнией, удар был нанесен в грудную клетку и выход на спине. Точка входа и выхода есть. Еще повезло, бывают и смертельные случаи”, – отметил врач-травматолог Александр Волощук. 

ВИДЕОВидео: ТСН / YouTube


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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