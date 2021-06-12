УЕФА опроверг заявление Киева о разрешении сохранить надпись «Героям слава!» на футболках

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) попросил Украинскую ассоциацию футбола прикрыть слоган «Героям слава!» на футболках сборной, выполнение этого требования будет контролироваться перед каждым матчем чемпионата Европы, заявили в пресс-службе УЕФА.

«После нашего вчерашнего сообщения по этой теме мы хотели бы сообщить, что украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган «Героям слава!» на внутренней стороне воротника футболки. Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждой игрой команды на турнире», – передает сообщение РИА «Новости».

Ранее президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что лозунг «Героям слава!» будет размещен на форме национальной сборной Украины, якобы об этом удалось договориться с УЕФА.

Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы – 2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.

В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.

Однако исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины.