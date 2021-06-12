 

США пообещали Украине «летальную помощь»

12.06.2021, 0:02, Новости дня
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Соединенные Штаты выделили средства для поставок Киеву противоартиллерийских радаров, комплексов по борьбе с БПЛА, средств обеспечения безопасной связи и продолжат «предоставлять летальную помощь для укрепления обороноспособности» Украины, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Пентагон объявил о новом пакете помощи в размере 150 млн долларов на укрепление безопасности Украины», – приводит слова Кирби ТАСС.

Как сказал пресс-секретарь американского военного ведомства, средства выделены Киеву в дополнение к мартовскому траншу в размере 125 млн долларов в связи с тем, что «Украина достигла достаточного прогресса в проведении оборонных реформ в этом году».

Новый пакет помощи включает в себя, в частности, поставки противоартиллерийских радаров, комплексов по борьбе с БПЛА, средств обеспечения безопасной связи и средств для медицинской эвакуации раненых. Кирби уточнил, что с 2014 года США оказали Украине помощь на укрепление ее безопасности на 2,5 млрд долларов, а также продолжат ей «предоставлять летальную помощь для укрепления обороноспособности».

Напомним, в мае в Раде заявили о плане США втянуть Россию в войну с Украиной и Европой.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявлял о поддержке Киева странами НАТО и готовности к войне. Ранее в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса, после чего он заявил о готовности к обострению вдоль границы с Россией.

В Кремле говорили о заинтересованности РФ в дружественной, спокойной и стабильной Украине, однако предупреждали, что в случае войны РФ встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что не заинтересованы в военной конфронтации.



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