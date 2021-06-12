Италия разгромила Турцию в стартовом матче Евро-2020

Сборная Италии по футболу обыграла команду Турции в стартовом матче чемпионата Европы на Олимпийском стадионе в Риме.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянской команды. Забитыми мячами отметились Мерих Демирал (53-я минута, автогол), Чиро Иммобиле (66) и Лоренцо Инсинье (79). Впервые в истории чемпионатов Европы первый гол на турнире был забит в свои ворота, передает ТАСС.

Сборная Италии, которую возглавляет бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, не проигрывает на протяжении 28 матчей подряд (девять побед кряду), последнюю неудачу итальянцы потерпели в 2018 году в матче Лиги наций с командой Португалии (0:1). Команды Италии и Турции встречались в матче открытия чемпионата Европы 11 июня 2000 года, тогда итальянцы одержали победу со счетом 2:1 и впоследствии дошли до финала турнира, где уступили французам (1:2 в дополнительное время). Манчини забил мяч в матче открытия чемпионата Европы 1988 года в ворота сборной ФРГ (1:1).

Сборная Италии становилась чемпионом Европы в 1968 году. Итальянские футболисты дважды завоевывали серебряные медали турнира (2000, 2012) и один раз бронзовые (1988). Лучшим результатом сборной Турции на Евро является выход в полуфинал в 2008 году. Тогда турки поделили третье место со сборной РФ и завоевали бронзовые медали.

Сборная Италии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы А. Также в группе А выступают команды Швейцарии и Уэльса, которые проведут свой матч в субботу в Баку. Во втором туре сборная Италии в Риме сыграет со швейцарцами, а турки в Баку встретятся с валлийцами. Обе игры состоятся 16 июня.

Ранее в пятницу в Риме прошла церемония открытия Евро-2020. В начале июня стал известен состав сборной РФ на Евро-2020. В Европе сборную РФ назвали «темной лошадкой» предстоящего чемпионата.

В апреле три матча Евро-2020 перенесли из Дублина в Петербург. Всего в городе пройдут семь игр: Бельгия – РФ (12 июня), Польша – Словакия (14 июня), Финляндия – РФ (16 июня), Швеция – Словакия (18 июня), Финляндия – Бельгия (21 июня), Швеция – Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля. Сборная РФ на групповом этапе Евро-2020 сыграет против команд Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).