 

В РФ снижены цены на умные браслеты и часы Honor

11.06.2021, 23:52, Новости дня
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Компания Honor объявила о начале акционных распродаж в России, которые продляться до 5 июля. До этой даты покупатели смогут приобрести с существенными скидками наручные смарт-гаджеты. Цены снижают как на умные часы, так и на фитнес-браслеты.

В отдельных случаях размеры скидок достигают четырех тысяч рублей, отмечают эксперты. Например, популярную модель умных часов продадут за 12 990 рублей вместо 16 990.

Чем дороже гаджет, тем большей может оказаться скидка. Браслет Honor Band 5 получится купить дешевле на 500 рублей, умные часу Honor MagicWatch – на две тысячи, Honor Band 6 – на одну тысячу. Вроде бы это не так уж много. Но экономить деньги на желанных покупках всегда приятно, не так ли?



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