 

“Компромиссное” решение по лозунгу “Героям слава!” на форме украинской сборной и обыски в “Нафтогазі”. Главное за день

11.06.2021, 23:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

УАФ и УЕФА завершили переговоры по вопросу лозунга “Героям слава!” на форме украинских футболистов

11 июня завершились переговоры Украинской ассоциации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу нового дизайна формы сборной Украины по футболу. Глава УАФ Андрей Павелко объявил о достижении “победного компромисса”, результатом которого станет изменение изнаночной стороны экипировки футболистов.

“Это будет новый дизайн внутренней стороны, который мы согласовали: он будет в виде нашего большого герба с трезубцем, а внизу будет надпись “Слава Украине!”. Это будет расположено поверх надписи “Героям слава!”. Получается, внутри Украины будет “Героям слава!” – сказал он и заверил, что “это будет только для игроков, только на время Евро”. 

На Донбассе погиб украинский военный

11 июня к 17.00 незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили договоренности о перемирии, в результате обстрелов украинский военный получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. 

ГФС провела обыски в “Нафтогазі” 

Государственная фискальная служба пришла с обысками в помещения НАК “Нафтогаз України” – ГФС расследует возможное уклонение компании от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд грн.

Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине в сфере безопасности

Министерство обороны США утвердило предоставление Украине второй части помощи в сфере безопасности на сумму $150 млн. Объем первого пакета помощи по линии Пентагона, утвержденный в марте, – $125 млн. 

Подготовка встреч Зеленского с Байденом и Путиным

С президентом США Джо Байденом глава Украинского государства Владимир Зеленский встретится в конце июля, он посетит Вашингтон, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 15 июля к Байдену приедет на встречу канцлер Германии Ангела Меркель, одной из главных тем их переговоров называют “Северный поток – 2”. 

Организацию встречи Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным он назвал крайне сложной. Место встречи пока не обсуждается, стороны пытаются согласовать повестку переговоров, уточнил министр. 

Вакцинация на выходных

12-го и 13 июня в украинских городах будут работать 50 центров массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, прививать украинцев будут китайским препаратом CoronaVac. Полный список центров с адресами и режимом их работы доступен по ссылке.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.09 / Ефремов пожаловался суду на давление со стороны Пашаева

02.11 / После пожара сразу в двух церквях в Канаде заподозрили поджог

22.11 / Закрытые из-за акции протеста станции минского метро возобновили работу

05.10 / В Украине введут новый стандарт безопасности на дорогах

28.06 / Подозреваемый в стрельбе в Walmart в Калифорнии ранен и находится в больнице

21.02 / WhatsApp ограничит аккаунты, которые не примут новые правила мессенджера

23.11 / Глава МИД Франции назвал опасными намерения США вывести войска из Ирака

06.10 / “Я должен был сказать, что это шутовская затея”. Байден сожалеет, что назвал Трампа клоуном

28.06 / В образцах воды за март 2019 года испанские ученые нашли коронавирус SARS-CoV-2

08.07 / Число жертв наводнения в Японии выросло до 58 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика