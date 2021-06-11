“Компромиссное” решение по лозунгу “Героям слава!” на форме украинской сборной и обыски в “Нафтогазі”. Главное за день

УАФ и УЕФА завершили переговоры по вопросу лозунга “Героям слава!” на форме украинских футболистов

11 июня завершились переговоры Украинской ассоциации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу нового дизайна формы сборной Украины по футболу. Глава УАФ Андрей Павелко объявил о достижении “победного компромисса”, результатом которого станет изменение изнаночной стороны экипировки футболистов.

“Это будет новый дизайн внутренней стороны, который мы согласовали: он будет в виде нашего большого герба с трезубцем, а внизу будет надпись “Слава Украине!”. Это будет расположено поверх надписи “Героям слава!”. Получается, внутри Украины будет “Героям слава!” – сказал он и заверил, что “это будет только для игроков, только на время Евро”.

На Донбассе погиб украинский военный

11 июня к 17.00 незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили договоренности о перемирии, в результате обстрелов украинский военный получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

ГФС провела обыски в “Нафтогазі”

Государственная фискальная служба пришла с обысками в помещения НАК “Нафтогаз України” – ГФС расследует возможное уклонение компании от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд грн.

Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине в сфере безопасности

Министерство обороны США утвердило предоставление Украине второй части помощи в сфере безопасности на сумму $150 млн. Объем первого пакета помощи по линии Пентагона, утвержденный в марте, – $125 млн.

Подготовка встреч Зеленского с Байденом и Путиным

С президентом США Джо Байденом глава Украинского государства Владимир Зеленский встретится в конце июля, он посетит Вашингтон, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 15 июля к Байдену приедет на встречу канцлер Германии Ангела Меркель, одной из главных тем их переговоров называют “Северный поток – 2”.

Организацию встречи Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным он назвал крайне сложной. Место встречи пока не обсуждается, стороны пытаются согласовать повестку переговоров, уточнил министр.

Вакцинация на выходных

12-го и 13 июня в украинских городах будут работать 50 центров массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, прививать украинцев будут китайским препаратом CoronaVac. Полный список центров с адресами и режимом их работы доступен по ссылке.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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