В «Одноклассниках» появились звуковые стикеры сборной России

Специальные стикеры со звуком от футболистов сборной России, а также футбольная лента с новостями ведущих спортивных ресурсов и общественно-политических СМИ появились в «Одноклассниках» специально к чемпионату Европы.

Пользователи «Одноклассников» смогут интерактивно поддерживать сборную РФ по футболу на чемпионате Европы и следить за новостями турнира прямо в соцсети, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД .

«Специально к главному футбольному событию года в «Одноклассниках» при поддержке Российского футбольного союза появилось несколько наборов звуковых стикерпаков от сборной России. В наборы вошли стикеры со звуком от вратаря Юрия Дюпина («Рубин» Казань) и полузащитников Далера Кузяева («Зенит» Санкт-Петербург) и Дениса Черышева («Валенсия» Испания)», – отмечается в сообщении.

Стикерпаки должны разнообразить коммуникацию пользователей и помочь болельщикам делиться яркими эмоциями во время матчей. Наборы доступны бесплатно всем пользователям соцсети на витрине стикеров и в официальной группе сборной РФ по футболу в ОК.

Также запущена отдельная футбольная лента в разделе «Рекомендации», куда будут попадать все главные новости от официальных групп ведущих спортивных ресурсов и общественно-политических СМИ.

Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная РФ на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).