 

В «Одноклассниках» появились звуковые стикеры сборной России

11.06.2021, 23:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Специальные стикеры со звуком от футболистов сборной России, а также футбольная лента с новостями ведущих спортивных ресурсов и общественно-политических СМИ появились в «Одноклассниках» специально к чемпионату Европы.

Пользователи «Одноклассников» смогут интерактивно поддерживать сборную РФ по футболу на чемпионате Европы и следить за новостями турнира прямо в соцсети, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД .

«Специально к главному футбольному событию года в «Одноклассниках» при поддержке Российского футбольного союза появилось несколько наборов звуковых стикерпаков от сборной России. В наборы вошли стикеры со звуком от вратаря Юрия Дюпина («Рубин» Казань) и полузащитников Далера Кузяева («Зенит» Санкт-Петербург) и Дениса Черышева («Валенсия» Испания)», – отмечается в сообщении. 

Стикерпаки должны разнообразить коммуникацию пользователей и помочь болельщикам делиться яркими эмоциями во время матчей. Наборы доступны бесплатно всем пользователям соцсети на витрине стикеров и в официальной группе сборной РФ по футболу в ОК.

Также запущена отдельная футбольная лента в разделе «Рекомендации», куда будут попадать все главные новости от официальных групп ведущих спортивных ресурсов и общественно-политических СМИ.

Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная РФ на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.08 / Скончался Роберт Трамп – младший брат президента США

22.02 / Транзит российского газа через Украину упал до минимума за год

12.03 / В Турции пациент жаловался на вздутие живота и пришел в больницу. У него нашли опухоль весом 21 кг

01.06 / Washington Times – «меры адекватного противодействия» — на учения НАТО Москва ответит новыми воинскими подразделениями

30.06 / В Киеве за сутки коронавирус выявили у 57 человек

21.11 / Илларионов: Протесты в Беларуси закончатся победой белорусского народа только тогда, когда лидеры оппозиционного движения решат применять силу

22.01 / Видео: В США сменилась власть: главное

09.01 / Сын Трампа назвал поведение Twitter насмешкой над Америкой

15.01 / Euronews – американским соцсетям грозят новые иски за слежку за гражданами ЕС

20.01 / Количество отравившихся школьников в Подмосковье резко возросло

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика