В Риме прошла церемония открытия Евро-2020

На Олимпийском стадионе в Риме перед матчем между сборными Италии и Турции состоялась церемония открытия чемпионата Европы по футболу (Евро-2020).

Церемония началась с перепасовки мяча между двумя чемпионами мира 2006 года в составе сборной Италии Алессандро Нестой и Франческо Тотти, после чего на поле вышли сотрудники почетного караула итальянской полиции, которые выступили с оркестровой музыкой. Затем по всему полю были выставлены воздушные шары, символизирующие 24 страны – участницы чемпионата Европы, после чего был запущен фейерверк. Также во время трансляции были использованы визуальные эффекты, передает ТАСС.

После этого итальянский певец Андреа Бочелли спел арию Nessun dorma из оперы «Турандот». Затем диджей Мартин Гаррикс и музыканты Боно и Эдж виртуальной картинкой представили официальную песню чемпионата Европы We Are The People.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира помимо Рима примут Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен и Севилья.

Напомним, 2 июня стал известен состав сборной РФ на Евро-2020. В Европе сборную РФ назвали «темной лошадкой» предстоящего чемпионата.

В апреле три матча Евро-2020 перенесли из Дублина в Петербург. Всего в городе пройдут семь игр: Бельгия – РФ (12 июня), Польша – Словакия (14 июня), Финляндия – РФ (16 июня), Швеция – Словакия (18 июня), Финляндия – Бельгия (21 июня), Швеция – Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля. Сборная РФ на групповом этапе Евро-2020 сыграет против команд Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).