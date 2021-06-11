Житель Запорожской области госпитализирован с ожогами. СМИ сообщили, что он выпил бензин, перепутав его с алкоголем, и закурил

“Пострадавшего с термическими ожогами I-II степени грудной клетки, живота, верхних конечностей 40% госпитализировали в больницу Запорожья”, – говорится в сообщении.

Местное издание 061.ua со ссылкой на источники сообщило, что пострадавший нашел дома у знакомого бутылку с жидкостью и сделал несколько глотков, а затем пошел курить. Оказалось, что в бутылке был бензин. Мужчина находится в реанимации.

СМИ пишет, что полиция Запорожской области проводит проверку по данному факту.

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