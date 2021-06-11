 

Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине на $150 млн

11.06.2021, 22:46, Новости дня
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Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Twitter. 

Глава государства поблагодарил Белый дом за “чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности армии Украины и сохранения жизней наших солдат”. 

Важливі новини від наших * партнерів. @DeptofDefense затвердив другу частину безпекової допомоги * у 2021 році на * 150 млн. Вдячний @WhiteHouse за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноспроможності армії * та збереження життів наших вояків.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 11, 2021

Нардеп от “Слуги народа” Ирина Верещук рассказывала в мае, что Пентагон готов утвердить выделение Украине этой помощи, но перед этим страна должна выполнить ряд условий. По ее данным, в списке было семь вопросов. 

Контекст:

В начале марта минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие.

В оборонном бюджете США на 2021 год на расходы на вооружение, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны предусмотрено $740 млрд. В документе, в частности, предусмотрены дополнительные санкции против газопровода “Северный поток – 2” и $250 млн военной помощи Украине.

С 2014 года до декабря 2020-го США предоставили Украине помощи в общем более чем на $4,1 млрд как в области безопасности, так и вне ее.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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