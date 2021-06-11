В Полтавской области двух пенсионерок обвиняют в наркоторговле

“По предварительной версии следствия, 73-летняя пенсионерка наладила теневой бизнес среди потенциальных покупателей из числа наркозависимых лиц. Кроме этого, полиция установила, что женщина имела сообщницу 1949 года рождения, которая активно помогала сбывать наркотики”, – говорится в сообщении.

Как сообщил начальник Лубенского райотдела полиции Дмитрий Майборода, по месту жительства женщин провели обыски.

“В ходе обысков были изъяты подготовленные к продаже пакетики с наркотическими веществами и таблетками, деньги, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства их противоправной деятельности”, – сказал он.

Майборода отметил, что изъятое направили на экспертизу.

“Также установлено, что за период своей преступной деятельности 73-летняя женщина открыла счет в одном из банков, сумма на котором достигала почти 660 тыс. грн. Эти средства были получены в результате сбыта наркотических и психотропных веществ”, – добавил он.

73-летней женщине сообщили о подозрении по ч. 1 и 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и совершение таких действий повторно), ч.3 ст. 321 (незаконное приобретение и хранение с целью сбыта сильнодействующих лекарственных средств, совершенное повторно), ч. 2 ст. 311 (незаконное приобретение и хранение прекурсора с целью сбыта) и ч.2 ст. 306 (использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, сильнодействующих лекарственных средств, с целью продолжения незаконного оборота наркотических средств, сильнодействующих лекарственных средств, совершенное в крупных размерах) Уголовного кодекса. Она арестована.

Другой женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 321 (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также сбыт сильнодействующих лекарственных средств, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 311 (незаконное приобретение и хранение прекурсора с целью сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт направлен в суд. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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