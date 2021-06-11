Оккупационные “власти” Крыма усомнились в качестве воды в Азовском море. Она может быть “слишком минерализованной”

Высокий уровень минерализации может стать причиной отказа от проекта строительства опреснительных установок, отметил он.

Геологические препятствия для добычи воды, по словам Аксенова, отсутствуют. Само месторождение находится на небольшой глубине, но специалисты сомневаются в качестве воды.

Если другие результаты не получат, этот проект “придется забыть” и ставить опреснительные установки в Симферополе, Сакском районе и Ялте. Как отметил “глава Крыма”, в этой ситуации “другого выхода вообще нет”.

“Крыминформ” пишет, что добываемую со дна Азовского моря воду придется очищать перед подачей в водопроводную сеть.

Аксенов отметил, что Бештерек-Зуйский водозабор является последним разведанным местом с понятным дебитом воды. В зоне Симферополя нет больше месторождений, которые могли бы быть разработаны и дать достаточный объем воды для сети.

Контекст:

Вице-премьер России Марат Хуснуллин 5 мая заявлял, что аннексированный РФ Крым обеспечен водой “на текущий и ближайшие годы”. В то же время он указал на необходимость поиска новых источников водоснабжения в Крыму. Так, оккупанты начали в этом месяце работы по бурению скважин для поиска под дном Азовского моря запасов пресной воды.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию “Крым.Реалии”, эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявлял, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от “Слуги народа” Юрий Аристов сообщал журналистам программы “Схемы” (“Радіо Свобода”), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что поставки пресной воды с материковой части Украины в оккупированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В конце 2020 года Аксенов заявил, что опреснение воды станет возможным минимум через несколько лет, но позднее признал, что “другого пути нет”.

10 марта 2021 года глава подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов заявлял, что “власти” Крыма готовятся подать в отношении Украины иск за “водную блокаду” после перекрытия Северо-Крымского канала. По словам Константинова, среди ответчиков будут глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и экс-вице-премьер Автономной Республики Крым Андрей Сенченко.

Так называемые власти аннексированного Крыма предварительно оценили ущерб от “водной блокады” полуострова в $19,4 млрд.

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