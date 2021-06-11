 

Около «Газпром арены» в Петербурге сел на мель теплоход

11.06.2021, 22:06, Новости дня
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Теплоход «Палех» сел на мель около «Газпром арены» в Санкт-Петербурге на Петровском фарватере, на место ЧП направлены два катера, сообщили в ГУ МЧС.

Инцидент произошел около 20.47, на место отправились два спасательных катера – «Стремительный» и «Раптор». На борту теплохода находятся порядка 30 человек, их перевозят в парк 300-летия Петербурга. Обстоятельства происшествия выясняет Северо-Западная транспортная прокуратура, передает «Фонтанка».

11 июня стартовал чемпионат Европы по футболу, он будет проходить до 11 июля в 11 городах. Сборная РФ на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт–Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт–Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Принимает чемпионат в Петербурге «Газпром Арена», в общей сложности там проведут семь матчей Евро-2020.



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