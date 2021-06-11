Президентские гранты получили более двух тысяч российских НКО

Паллиативная помощь тяжелобольным, лечебные курсы для детей с ДЦП, мастерские, где бок о бок трудятся здоровые люди и инвалиды. Такие общественные организации стали победителями второго конкурса президентских грантов 2021 года.

В пятницу были подведены итоги второго конкурса 2021 года по распределению президентских грантов среди некоммерческих организаций (НКО). Как отметили организаторы, на конкурс поступило рекордное количество заявок – более 12 тысяч, при этом отсев был минимальным – до независимой экспертизы было допущено 11,7 тысяч. Теперь Фонд президентских грантов распределит 4 млрд рублей между победителями – а это более двух тысяч проектов почти во всех регионах страны. Причем деньги поступят уже к 1 июля, сообщил ТАСС.

Как сообщили организаторы конкурса, получателем самого крупного президентского гранта в 48 млн рублей стала мастерская «Невский баталист» из Петербурга, которая реализует проект «Пропавшие кинохроники».

«Они в павильоне киностудии «Ленфильм» создают трехмерную панораму, которая рассказывает об истории сотрудников киностудии, прошедших Великую Отечественную войну вместе с участниками боевых действий», – рассказал на заседании первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, – он возглавляет координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов, предназначенных для развития гражданского общества. Он напомнил, что предыдущий проект мастерской «Дорога через войну», который был реализован при поддержке Фонда президентских грантов, в Петербурге посетили 260 тыс. человек.

Самый маленький грант в 65 тысяч рублей получит проект из поселка Борисовка Белгородской области «Здоровье педагога – успех учебно-воспитательного процесса». «Основная идея нашего проекта: сформировать ответственное отношение педагогов района к личной физической культуре и здоровому образу жизни… Будут проводиться спортивные, информационные мероприятия», – поясняют инициаторы.

Чаще всего на конкурс приходили заявки на проекты, связанные с охраной здоровья и пропагандой здорового образа жизни. Много просветительских инициатив, проектов, связанных с образованием и с соцзащитой, отметил Кириенко на заседании.

«У нас всерьез крепнет некоммерческий сектор в стране, и это касается не только распределения президентских грантов», – сказал Сергей Кириенко в комментарии газете ВЗГЛЯД. Прошедший пандемический год был весьма тяжелым для всего общества, и для некоммерческого сектора – поэтому можно было ожидать, что НКО станут главными просителями государственной помощи, отметил собеседник. «Они живут не на бюджетные деньги, а на пожертвования, благотворительные средства коммерческих организаций. Поскольку бизнесу самому было тяжело, то он и на благотворительность меньше отдавал. Поэтому некоммерческий сектор мог бы быть главным претендентом на государственную поддержку», – сказал Кириенко. Однако, подчеркнул он, наблюдается совсем иная ситуация – социально ориентированные организации стали не главным просителем, а главным помощником государства.

«Представители таких НКО не рассказывали, как им трудно, а наоборот, приходили и помогали людям, региональным органам власти и брали на себя несопоставимо большую роль», – подчеркнул Кириенко. По его мнению, проявление ответственности и самостоятельности повышает и самооценку активистов НКО, и сказывается на отношении власти и бизнеса к общественным инициативам. «Тем, кто сам что-то делает, всегда хочется помогать», – подчеркнул глава координационного комитета.

Вторая особенность нынешнего конкурса – очевиден рост профессионального уровня участников, отметил Кириенко: «НКО научились работать с грантами, с заявками, они не стесняются учиться и перенимать опыт». По его мнению, немалую роль тут сыграло изменение формата работы самого Фонда президентских грантов. Внимание Фонда теперь сосредоточено не только на отслеживании судьбы уже выданных грантов, но и на обучении и повышении квалификации общественников – потенциальных будущих получателей госпомощи. «Проводятся конференции, на которых авторы лучших грантовых проектов делятся своим опытом», – сообщил Кириенко.

«Люди не боятся подавать заявки, не боятся придумывать новые проекты. С другой стороны, постоянно увеличивается объем средств, и не ослабевает внимание первых лиц государства – подчеркнул собеседник. – Вспомним, сколько раз за этот непростой год президент лично общался с представителями некоммерческих организаций. В том числе, глава государства встречался с активистами движения «Мы вместе», которое возникло в прошлом году, и помогло очень многим людям. Больше 5 млн человек получили поддержку только в рамках проектов этого движения».

НКО, которые подают заявки, не сомневаются в честности и справедливости решений экспертов и дирекции Фонда президентских грантов, добавил Кириенко. «Жалоб у нас нет. Понятно, что есть счастливые, которые сейчас будут праздновать получение гранта, есть расстроенные. Но у нас нет случаев, когда проигравшие заявляли, что что-то нарушено, что-то несправедливо», – констатировал глава комитета по распределению грантов. Кириенко напомнил, что вся экспертиза Фонда ведется анонимно и опосредованно, и повлиять на нее практически невозможно.

«А тем, у кого сейчас не получилось, главное – не сдаваться, – призвал собеседник. – Надо идти на учебные курсы Фонда президентских грантов, общаться с теми, у кого получилось, выяснять, что было не так сделано. Те, кто так делает, всегда побеждают. Иногда с третьего захода, иногда с десятого – но побеждают».

«Мы можем по-настоящему гордиться итогами конкурса», – сообщил газете ВЗГЛЯД гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин. По его оценке, заметно возросло число достойных проектов, в том числе и тех, на которые просят небольшие суммы. «Много инициатив по паллиативной помощи тяжелобольным. Лично мне очень понравился проект из Петербурга – инклюзивные мастерские», – признался Чукалин. Речь идет о созданном несколько лет назад в Петербурге творческом пространстве «Простые вещи» – там в мастерских бок о бок трудятся здоровые люди, инвалиды и люди с особенностями развития.

«За эти годы проект значительно вырос. Они даже открыли инклюзивное кафе, в котором люди с особенностями развития психики и интеллекта могут работать поварами и бариста на равных с профессионалами, – сообщил Чукалин. – «Простые вещи» показательны тем, что дают пример общественникам в других городах – к ним обращаются люди из регионов, чтобы по той же модели создавать мастерские у себя. Идея тиражируется, и это здорово».

Вообще, подобные социальные франшизы становятся очень актуальными, отметил Чукалин. «Скажем, проект «Лыжи мечты» тоже распространяется в регионах – он предполагает обучение детей с ДЦП езде на горных лыжах. Уже в нескольких сотнях городов и поселков работает экологический проект «Чистые игры» – соревнование на скорость, кто быстрее очистит территорию от мусора», – рассказал глава Фонда.

«На самом деле, очень много интересных и ярких инициатив, которым каждый раз удивляешься. Порой ведь встречаются и сложные темы. Например, социализация заключенных, их адаптация к нормальной жизни, – отметил Чукалин. – Иногда думаешь: кто те люди, которые работают с этим? На самом деле, ведь это очень тяжелая работа и даже опасная. Каждый раз узнаешь о новых социальных проблемах, о которых даже не знал. К тому же, замечаешь разницу между представлениями о жизни в Москве и в регионах – на Камчатке, в Якутии и так далее. Очень приятно, что там тоже есть активисты, занятые решением социальных проблем».

По словам устроителей конкурса, впервые с 2017 года, когда началась выдача грантов, организаторы вынуждены были немного повысить проходные баллы по некоторым, особенно популярным направлениям, – на тех, где инициаторы запрашивали суммы от 3 до 10 млн рублей.

С 1 сентября Фонд президентских грантов начнет принимать заявки на первый конкурс 2022 года.