В США появится новое генеральное консульство Украины

“Сегодня мы сделали еще один важный шаг к открытию генконсульства Украины в городе Хьюстон, Техас […] Мы очень рады возможности увеличивать и развивать украинское присутствие в американских регионах. На юге Америки есть большая и активная украинская община и большой потенциал для развития новых стратегических направлений украинско-американского партнерства”, – отметили украинские дипломаты.

https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/videos/343781007155221/

Посол Украины в США Оксана Маркарова подписала соглашение об аренде помещения, где будет находиться новое дипучреждение.

Контекст:

Украина имеет генеральные консульства Украины в трех городах США – в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Чикаго, сказано на сайте Министерства иностранных дел Украины.

—