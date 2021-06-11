 

В США появится новое генеральное консульство Украины

11.06.2021, 20:50, Новости дня
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“Сегодня мы сделали еще один важный шаг к открытию генконсульства Украины в городе Хьюстон, Техас […] Мы очень рады возможности увеличивать и развивать украинское присутствие в американских регионах. На юге Америки есть большая и активная украинская община и большой потенциал для развития новых стратегических направлений украинско-американского партнерства”, – отметили украинские дипломаты.

https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/videos/343781007155221/

Посол Украины в США Оксана Маркарова подписала соглашение об аренде помещения, где будет находиться новое дипучреждение.

Контекст:

Украина имеет генеральные консульства Украины в трех городах США – в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Чикаго, сказано на сайте Министерства иностранных дел Украины. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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