 

“ЛНР” заявила о гибели пяти своих боевиков, украинские военные сообщили, что те напились и перестреляли друг друга

11.06.2021, 20:50, Новости дня
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Спикер “ведомства” Иван Филипоненко сказал, что пятеро оккупантов погибли в районе населенного пункта Голубовское. Он обвинил украинских военных в “хладнокровном убийстве” боевиков.

Украинская оперативно-тактическая группировка “Север” в Facebook подтвердила факт смерти пятерых представителей “ЛНР” в районе Голубовского, но опровергла причастность Вооруженных Сил Украины к инциденту. 

“По данным разведки, на одном из наблюдательных пунктов российско-оккупационных войск в районе населенного пункта Голубовский, который находится на временно оккупированной территории, наемники после длительного употребления алкогольных напитков и обсуждения затруднительной экономической ситуации в самопровозглашенной республике устроили драку. Она впоследствии переросла в стрельбу, в результате которой один наемник нанес огнестрельные ранения несовместимые с жизнью своей сослуживцев, после чего, осознав тяжесть преступления, совершил самоубийство”, – говорится в сообщении. 

В ОТГ “Север” подчеркнули, что руководство оккупационных войск, скрывая низкий уровень дисциплины и системное употребление боевиками алкоголя, выдает этот случай за “боевые потери” и пытается обвинить ВСУ в нарушении режима прекращения огня. 

https://www.facebook.com/otupivnich/posts/853744338560194

Главарь “ЛНР” Леонид Пасечник назвал гибель пятерых боевиков “тщательно спланированной и утверждена на самом высоком уровне диверсией” и заявил, что прерывает визит в “братское государство” Россию, пишет “Луганский информационный центр”. 

Штаб ООС сегодня сообщил о гибели одного украинского военного в результате обстрела оккупантов. Накануне еще один получил ранение. 

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко “ВВС News Україна” в интервью, которое было опубликовано 1 мая, говорил, что в 2021 году у украинских военных уже не менее 37 боевых потерь, в Вооруженных силах сообщали, что всего с момента объявления режима прекращения огня в июле 2020-го по 5 мая 2021 года погибло 99 военнослужащих, 34 из них – в боевой обстановке.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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