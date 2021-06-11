Астафьева призналась, что “глумится” над мужчинами, которые шлют ей фото своих интимных частей тела

На вопрос ведущей, делали ли ей “непристойные предложения на почве откровенных фотографий?”, Астафьева ответила, что такие предложения поступают регулярно.

“Ой, у меня даже мысленно уже создана в Instagram папка с теми, кто мне пишет после моих откровенных фоточек. Вот одни и те же пишут: “Привет! Че-то так соскучился по тебе” или “Привет, ты мне сегодня снилась”. Угу, может тебя просто завели мои фоточки с заумными текстами?” – сказала 35-летняя модель.

Астафьева рассказала, как одна из подруг жаловалась, что никто не шлет ей непристойных фото. По словам певицы, ее это так рассмешило, что она перестала раздражаться на назойливых поклонников, которые шлют ей фото своих интимных частей тела.

“Меня так это повеселило. Конкретно стала на стоп эта ситуация. То, что меня бесило и раздражало стало сейчас… Вот есть женские чаты, где я могу поглумиться из разряда: присылают голый писюн. Я говорю: “А что это?”. Мне говорят: “Член!”. Я говорю: “Так а где?” – сказала Астафьева и в конце попросила мужчин не обижаться на ее слова.

ВИДЕОВидео: Таня Гузенко / YouTube

Контекст:

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской “Фабрике звезд”. Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.

В 2008 году выиграла титул Playmate of the Month (модель, чью фотографию помещают на развороте журнала) юбилейного журнала Playboy.

В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.

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