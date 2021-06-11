 

Times – сын Каддафи собирается баллотироваться в президенты Ливии

11.06.2021, 20:48, Новости дня
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Сын свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам заявил, что хочет выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Ливии. При этом, как пишет The Times, многие ливийцы испытывают ностальгию по временам до «арабской весны» и могут его поддержать.


Reuters

Сын свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам собирается вернуться в политику и будет баллотироваться на выборах президента Ливии, пишет The Times.

Его и прежде видели преемником Муаммара, но после «арабской весны» десять лет назад его схватили в ливийской пустыне, и с тех пор он не появлялся в публичном пространстве. Тогда он попал в тюрьму, ему грозило пожизненное заключение, но затем он был освобождён. И в Ливии, и в Международном уголовном суде против него выдвинуто обвинение.

Люди, знакомые с ним, говорят, что он может баллотироваться, не обращая внимания на дело МУС. Выборы в Ливии назначены на 24 декабря, но объявить о выдвижении  его кандидатуры хотят позже, когда уже будет принят закон о выборах. Иначе оппоненты могут сделать что-то, что не даст ему пойти на выборы. Например, внести положение, чтобы президента назначал парламент. Таким образом они хотят не допустить прихода к власти кого-то из военных генералов. Каддафи может столкнуться и с угрозой для жизни: СМИ сообщали, что его противник генерал Хафтар, у которого тоже есть президентские амбиции, хотел его убить.

Сейф аль-Ислам Каддафи рассчитывает на ностальгию по относительной стабильности во время правления его отца. Его поддерживают на юге и в центральных районах Ливии. Хотя Каддафи и свергли в результате народного переворота при поддержке авиаударов НАТО, сползание страны в постоянную гражданскую войну привело многих ливийцев к вопросу, не было ли восстание ошибкой. И по семье Каддафи революция прошлась: его отец и три брата был убиты, два брата в тюрьме, а сестра в изгнании.

Хотя он до сих пор помнит о роли Запада в свержении его отца, он хочет перевернуть эту страницу. РФ его поддерживает. Но вряд ли Штаты посчитают допустимым возвращение Каддафи. Госсекретарь Энтони Блинкен выступал в поддержку интервенции НАТО 2011 года, плюс Сейф аль-Ислам Каддафи считается человеком, близким к Кремлю.

На Каддафи проецируют имидж спасителя, отмечают эксперты, но вряд ли он сможет его сохранить, когда выйдет в публичное пространство и когда ему придётся иметь дело с реальными проблемами ливийцев. Как пишет The Times, его успех может зависеть от того, остался ли у него прежний имидж реформатора. При этом, по словам журналиста, слишком сильные напоминания о его отце могут сыграть ему не на руку.



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