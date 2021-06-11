New York Times – в рядах НАТО растёт поддержка Договора о запрещении ядерного оружия

В то время как ядерное сдерживание соперников, некоторые из которых располагают собственными арсеналами, остаётся одним из ведущих принципов НАТО. Однако, как выяснили борцы за разоружение, всё чаще в странах-участницах альянса граждане и законодатели выступают за Договор о запрещении ядерного оружия, пишет The New York Times.



Reuters

В преддверии начала саммита в понедельник 14 июня у президента США Джо Байдена и его коллег на уме ядерная Россия. Правда, также им, возможно, предстоит столкнуться с проблемой несколько другого рода — растущей поддержкой Договора о запрещении ядерного оружия в рядах альянса, пишет The New York Times.

Как сказала в своём докладе Международная кампания за запрещение ядерного оружия (ICAN), организация, которая в 2017 году получила Нобелевскую премию мира, в последнее время, по её наблюдениям, в 30 странах НАТО растёт число избирателей и законодателей, выступающих за отказ от ядерных вооружений. Об этом можно судить по опросам, парламентским резолюциям, заявлениям политических партий и лидеров.

Основная цель организации — содействие выполнению Договора о запрещении ядерного оружия, принятому в 2017 году и вступившему в силу в январе 2021-го. Хотя соглашение по статусу приравнено к международному праву, оно не накладывает никаких обязательств на стороны, не пожелавшие к нему присоединиться. Между тем, страны-участницы договора пообещали не разрабатывать, не испытывать, не производить, не изготавливать, не приобретать иным образом, не иметь во владении, не накапливать и не передавать другим ядерное оружие. Кроме того, документ предусматривает процедуры по уничтожению существующих арсеналов.

Как напоминает The New York Times, переговоры по соглашению попали под бойкот США и восьми других ядерных держав — Великобритании, Китая, Франции, Индии, Израиля, Северной Кореи, Пакистана и России. Эти государства заявили, что не присоединятся к договору, который они считают наивным. Также соглашение не поддержала ни одна страна НАТО.

Тем не менее сейчас, как видно из опубликованного в четверг 10 июня доклада ICAN, общественное мнение во многих государствах блока меняется. И даже попытки убедить союзников не присоединяться к договору, активизировавшиеся при президенте Дональде Трампе, ни к чему не привели.

«Растущая политическая поддержка нового договора ООН во многих странах НАТО и усиливающееся общественное давление, настаивающее на решительных мерах, указывают на то, что это лишь вопрос времени — когда одна или больше стран альянса начнут двигаться в сторону присоединения», — комментирует автор доклада и координатор ICAN Тим Райт.

В исследовании организации представлены «важные признаки поддержки» договора среди членов НАТО за последние годы. Как обратила внимание ICAN, в Бельгии власти сформировали комитет для оценки того, как договор может «придать импульс» разоружению. Во Франции парламентский комитет призвал правительство «смягчить критику» в адрес договора. В Италии парламент даже призвал правительство «изучить возможность» подписания договора. А в Испании правительство дало политическое обязательство когда-нибудь подписать договор.

Как объясняет газета, в целом ничто не мешает стране НАТО присоединиться к соглашению. И солидарность блока в отношении неподписания, очевидно, слабеет.

Чиновники НАТО, включая директора по ядерной политике организации Джессику Кокс, настаивают, что без «ядерного сдерживания» принципы блока перестанут работать: «Мир, где у России, Китая, Северной Кореи и прочих есть ядерное оружие, а у НАТО нет, не станет более безопасным».

Сторонники договора о запрещении утверждают: они не ждут, что в ближайшее время к соглашению начнут присоединяться ядерные державы. Однако в долгосрочной перспективе, документ, к которому будет присоединяться всё больше стран, начнёт иметь «пристыжающий эффект», как это было с соглашениями, запретившими, например, химическое оружие.